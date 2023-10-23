"رجال الأعمال" تعقد ندوة حول صناديق الاستثمار العقارية

عقدت لجنتي التطوير العقاري وأسواق المال والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، ندوة حول صناديق الاستثمار العقارية كأحد الآليات الهامة والمؤثرة في القطاع العقاري المصري ودور البورصة المصرية في تنشيط الاستثمار بها من خلال قيد الوثائق والتداول عليها بالبورصة المصرية بإستضافة أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

واستهل المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية حديثه قائلاً: "نشكر رئيس مجلس الوزراء على إصدار البورصة العقارية وتعديل شامل لتوحيد قواعد وإجراءات القيد تتوافق مع المعايير الدولية وذلك لتسهيل قواعد القيد".

ومن جانبه، أعلن أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أن البورصة العقارية لها دور مهم ومؤثر في تحفيز الاستثمار العقاري، وتوفير التسعير العادل، كما تقوم بوظائف التمويل والتسعير، مما يشجع على استثمار صناديق الاستثمار العقارية التي تعد من أداء استثمارية ومستقبلها واعد.

وأفاد رئيس مجلس إدارة البورصة بأن هناك اختلاف بين البورصة العقارية وصناديق الاستثمار العقارية، وأن مستقبل البورصة العقارية تستهدف تشجيع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال على قيد شركاتهم بالبورصة.

وأضاف أحمد الشيخ نحن بصدد صدور التشريعات والقوانين بقيد الشركات العقارية في البورصة المصرية من خلال مجلس الوزراء.