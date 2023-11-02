ارتفاع حصيلة الشهداء فى الضفة لـ132

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 132 منذ السابع من الشهر الماضي.

وأفادت الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينتي البيرة وقلقيلية في الضفة الغربية.

وأوضحت أن حصيلة إجمالي الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 340 شهيدا، بينهم 132 منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي.

في هذه الأثناء، أعلنت هيئة الأسرى في منظمة التحرير عن أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 65 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية اليوم، ومنذ السابع من الشهر الماضي سجل نحو 1900 حالة اعتقال.

غارات على محيط بلدتى رامية والقوزح

وفي وقت سابق، أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اللبنانية الرسمية، عن أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ، ليل أمس، غارات على محيط بلدتي رامية والقوزح، وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عددًا من القذائف على المناطق المفتوحة قرب بلدتي علما الشعب وعيتا الشعب.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة في سماء قرى القطاعين الغربي والأوسط طيلة الليلة الماضية وحتى فجر اليوم.

وكثف الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي تحليقه في أجواء القطاع الغربي، ليل أمس وحتى ساعات الصباح الأولى، واستهدف ليلًا الآليات على الطرق المقابلة للخط الأزرق، بالإضافة إلى السيارات داخل القرى والبلدات.

واستمر إقفال الجامعات والمدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية، بقرار من وزير التربية اللبنانية عباس الحلبي، بسبب التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة.

وشهدت القرى المتاخمة للخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان حركة نزوح منذ بدء التوتر الأمني في الجنوب، منذ حوالي أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث نزح سكان تلك المناطق في اتجاه مناطق أكثر أمنًا جنوب لبنان.

مئات العائلات اللبنانية فى جبل لبنان

وخصص عدد من المدارس في مدينة صور الجنوبية وقضائها لاستقبال النازحين، بعد توقفها عن التعليم، ويقدر عدد تلامذتها بأكثر من ألفي تلميذ لبناني وسوري، كما نزحت مئات العائلات اللبنانية إلى مناطق لبنانية أخرى في جبل لبنان وبيروت.

والتحق عدد كبير من التلامذة من أبناء العائلات اللبنانية النازحة، بالمدارس الرسمية والخاصة في مدينة صور الجنوبية وقضائها.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، كما أطلق عناصر ينتمون لبعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية الصواريخ من جنوب لبنان في الفترة الماضية، باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.