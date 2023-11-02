الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين: حرب غزة ستتصدر جدول أعمال مجلس الأمن الشهر الجارى

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، إن الحرب في غزة ستتصدر جدول أعمال مجلس الأمن الدولي أثناء رئاسة الصين الدورية للمجلس الشهر الجاري.

وأشار "تشانج"، إلى أنه "من الضروري تشجيع وقف إطلاق النار ووقف القتال، ومنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، ووقوع كارثة إنسانية واسعة النطاق، وامتداد الصراع"، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية. 

وقال "بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن، ستستجيب الصين لنداءات المجتمع الدولي وتعمل مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز العمل الجماعي المسئول والهادف من جانب المجلس في الوقت المناسب".

حرب غزة ستتصدر جدول أعمال مجلس الأمن

وأشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سينظر الشهر الجاري أيضًا في قضايا تشمل سوريا واليمن والبوسنة والهرسك، وسيتخذ إجراءات بشأن بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في السودان وسيعقد حواره الدوري السنوي مع مفوض شرطة حفظ السلام.

كانت الصين قد تولت أمس الأربعاء الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر، ويتم تناوب رئاسة مجلس الأمن الدولي بين الدول الأعضاء الـ15 في المجلس شهريًا. وكانت الصين قد تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن آخر مرة في أغسطس 2022.

يذكر أنه قد أصدرت الخارجية الصينية بيانًا جديدًا أكدت فيه على موقفها مما يحدث في قطاع غزة، وأهمية وقف آلة العنف والدمار الإسرائيلية، لكن إسرائيل لم تتجاوز خطوة إبداء الرأى في بيانات رسمية لخطوات فعلية ربما تنجح فيها، وهي الدولة الكبيرة في لجم إسرائيل عما تفعله، وكشف نادر رونج، باحث سياسي صيني، عن الرسائل السياسية التي تحاول الصين إرسالها من خلال نشر سفن حربية بالشرق الأوسط.

وقال إن الرسائل السياسية التي تحاول الصين إرسالها من خلال نشر سفن حربية بالشرق الأوسط هي أن بكين لا تريد امتداد الجيوسياسية إلى مناطق أخرى في العالم، مضيفًا أن زيادة القوة العسكرية الصينية هى من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار والعدالة في الساحة الدولية، وليست هناك نية في منافسة الولايات المتحدة بذلك الأمر.

حرب غزة الامم المتحدة مجلس الأمن الدولي الصين وقف إطلاق النار مجلس الأمن للأمم المتحدة

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