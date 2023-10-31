الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تصدير 37 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الصين

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة هو 9 سفن، وتم تداول 46000 طنًا من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى 520 شاحنة و137 سيارة. 

وشملت حركة الواردات 5000 طنًا من البضائع، و348 شاحنة و124 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 41000 طنًا من البضائع، و172 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة "المثنى" قادمة من جدة لشحن فوسفات، والسفينة "بوسيدون إكسبريس"، فيما تغادر السفينة "وانج دا" وتحمل على متنها 37000 طنًا من الفوسفات للتصدير إلى الصين.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينتين دليلة والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1770 طن بضائع و163 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) ثلاث سفن وهى آيلة، بريدج واور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 930 راكب بموانيها.

موانئ البحر الأحمر حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا ميناء نويبع مرسى علم

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