سنة حبس و10 آلاف جنيه غرامة لمتهم بالتعاطي في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة صاحب محل بالحبس سنة والغرامة عشرة آلاف جنيه بتهمة تعاطي المواد المخدرة في البساتين والزامهم بدفع مبلغ 500 جنيه أتعاب محاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع حبيب وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "أسامة.أ" بإحراز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في ذغير الأحوال المصرح بها.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز جوهر بقصد التعاطي جوهر الميثاميفيتامين في غير الأحوال المصرح بها.

كشفت شهادة مفتش مباحث فرقة مصر القديمة أن تحرياته السرية توصلت الي صحة تعاطي المتهم لجوهري الحشيش و الميثاميفيتامين المخدرين