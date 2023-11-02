يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الشامل سامي العدل، فهو من مواليد 2 نوفمبر 1946، ورحل عن عاملنا في 10 يوليو عام 2015.

يعد الفنان سامي العدل من ضمن أبرز النجوم الذين صنعوا الكثير من الأعمال الفنية التي لا تنسى، واستطاع خطف قلوب الجماهير بتميزه في الأدوار التي قام بتأديتها خلال مشواره الفني.

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الفنان الشامل سامي العدل، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير أهم وأبرز المحطات الفنية على مدار مشواره الفني واللحظات الأخيرة في حياة الراحل سامي العدل، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

ولد الفنان الراحل سامي العدل في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، ليقدم لنا العديد من الاعمال الفنية المميزة.

وينتمي الفنان الراحل سامي العدل لعائلة كبيرة فنية فقد كان له هو وأشقاؤه مدحت العدل ومحمد العدل دور كبير في إحياء التراث الفني وتقديم افكار جديدة وطرحها للاعمال السينمائية، ليتركون بصمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية.

وقدم الراحل سامي العدل أهم الاعمال الفنية خلال مسيرته ابرزهم:" مسلسل ريا وسكينة “ الذي حقق نجاحًا ساحقًا في تاريخ الدراما المصرية، اما الاعمال السينمائية:”أمريكا شيكا بيكا - خلي الدماغ صاحي - كلام في الحب - اللي بالي بالك - جالا جالا" وغيرها من الاعمال.

في ذكراه.. اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل سامي العدل

رحيل الفنان سامي العدل

رحل الفنان سام العدل عن عمر يناهز الـ 68 عامًا تاركًا لنا تاريخ حافل من الاعمال التي لا تنسى لوقتنا هذا، وتوفى في الساعات الأولى من يوم الجمعة 10 يوليو 2015 الموافق 23 رمضان 1436 هـ، بالمركز الطبي العالمي، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب مما استدعى دخوله المستشفى لأيام، وقد شُيعت جنازته من مسجد آل رشدان بمدينة نصر عقب صلاة الجمعة، ثم دُفن بمدافن أسرته.