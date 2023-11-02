الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكراه.. اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل سامي العدل

الفنان الراحل سامي
الفنان الراحل سامي العدل

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الشامل سامي العدل، فهو من مواليد 2 نوفمبر 1946، ورحل عن عاملنا في 10 يوليو عام 2015.

يعد الفنان سامي العدل من ضمن أبرز النجوم الذين صنعوا الكثير من الأعمال الفنية التي لا تنسى، واستطاع خطف قلوب الجماهير بتميزه في الأدوار التي قام بتأديتها خلال مشواره الفني.

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الفنان الشامل سامي العدل، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير أهم وأبرز المحطات الفنية على مدار مشواره الفني واللحظات الأخيرة في حياة الراحل سامي العدل، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

txt

وفاة نجل سامى العدل

ولد الفنان الراحل سامي العدل في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، ليقدم لنا العديد من الاعمال الفنية المميزة.

وينتمي الفنان الراحل سامي العدل لعائلة كبيرة فنية فقد كان له هو وأشقاؤه مدحت العدل ومحمد العدل دور كبير في إحياء التراث الفني وتقديم افكار جديدة وطرحها للاعمال السينمائية، ليتركون بصمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية.

وقدم الراحل سامي العدل أهم الاعمال الفنية خلال مسيرته ابرزهم:" مسلسل ريا وسكينة “ الذي حقق نجاحًا ساحقًا في تاريخ الدراما المصرية، اما الاعمال السينمائية:”أمريكا شيكا بيكا - خلي الدماغ صاحي - كلام في الحب - اللي بالي بالك - جالا جالا" وغيرها من الاعمال.

في ذكراه.. اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل سامي العدل

رحيل الفنان سامي العدل

رحل الفنان سام العدل عن عمر يناهز الـ 68 عامًا تاركًا لنا تاريخ حافل من الاعمال التي لا تنسى لوقتنا هذا، وتوفى في الساعات الأولى من يوم الجمعة 10 يوليو 2015 الموافق 23 رمضان 1436 هـ، بالمركز الطبي العالمي، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب مما استدعى دخوله المستشفى لأيام، وقد شُيعت جنازته من مسجد آل رشدان بمدينة نصر عقب صلاة الجمعة، ثم دُفن بمدافن أسرته.

في ذكراه.. اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل سامي العدل
سامي العدل ذكرى سامي العدل رحيل سامي العدل أعمال سامى العدل الفنان سامي العدل

مواد متعلقة

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون نجل الفنان الراحل سامي العدل

وفاة نجل سامى العدل

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الإسرائيليين المحتجزين فى غزة لـ242

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لوزير العدل بشأن فروع التوثيق المتنقل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان