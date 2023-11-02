كشف مجانى على الماشية بقرية الرويسات فى مطروح

قال الدكتور سعد جويلي، مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري والوصول إلى أقصى الأماكن بجميع ربوع مصر وبناء على تعليمات وزير الزراعة تم التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة للمشاركة فى مبادرة "أنت الحياة" من خلال قوافل بيطرية بقرية الرويسات بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح.

مكافحة الطفيليات

وأوضح مدير عام الطب البيطري فى مطروح أنه سيتم بدءًا من اليوم وعلى مدار 3 أيام تقديم الخدمات البيطرية والكشف مجانًا على الماشية الخاصة بالمربين وصرف الأدوية بالمجان لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية.

تقديم الخدمات البيطرية بالمجان

وأضاف أنه مستهدف تقديم الخدمات البيطرية بقرية الرويسات والقرى المجاورة لها والاستماع لشكاوى واستفسارات المربين ووضع الحلول الفورية لها من خلال أطباء الطب البيطري بمطروح والإدارة البيطرية بمدينة الحمام.

الحفاظ على الثروة الحيوانية

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بمطروح على أنه يتم بشكل دورى إطلاق القوافل البيطرية بجميع قرى ونجوع مطروح بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وكلية الطب البيطري بجامعة مطروح، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات البيطرية بالمجان.