الوادي الجديد تستعد لتصفيات الجمهورية بتقييم مسابقة الإذاعة المدرسية

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، بدء تقييم مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بالمراحل التعليمية المختلفة "ابتدائى _ إعدادى _ ثانوى عام وفنى " والإستعداد لتصفيات الجمهورية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة ان لجنة التحكيم انهت إجراءاتها بإدارة الفرافرة التعليمية وسيتم مواصلة العمل بجميع الادارات التعليمية حتي الإنتهاء من أعمال التقييم وإعلان النتائج والمراكز الأولى التى ستمثل قطاع تعليم المحافظة بتصفيات الجمهورية، موجها شكره وتقديره لاسرة الصحافة المدرسية ولجنة التحكيم لجهودهم المبذولة فى المسابقة.

