"سوناك" يُشيد بدور مصر فى إجلاء الرعايا الأجانب والمصابين من غزة

أشاد ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، بدور مصر القوي لإجلاء الدفعة الأولى من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية والمصابين من قطاع غزة.

ووجّه "سوناك" الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إن المملكة المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع مصر وإسرائيل، لضمان قدرة المزيد من المواطنين البريطانيين على مغادرة غزة بأمان.

وقال المسئولون إن المعبر سيكون مفتوحًا لفترات زمنية محدودة، للسماح لإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين بجروح خطيرة بمغادرة غزة على دفعات.

قائمة بريطانية للإجلاء من غزة

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فقد قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) إنها اتفقت مع السلطات المصرية والإسرائيلية على قائمة بالرعايا البريطانيين الذين يرغبون في مغادرة غزة.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت عن مكالمة سوناك مع الرئيس السيسي: "لقد رحب بفتح معبر رفح اليوم لأول مواطن بريطاني وآخرين والفلسطينيين المصابين لمغادرة غزة".

وتابعت أن رئيس الوزراء وجّه الشكر إلى الرئيس السيسي على جهوده، قائلًا إن المملكة المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع مصر وإسرائيل، لضمان قدرة جميع المواطنين البريطانيين على مغادرة غزة بأمان.

وأضاف المتحدث: "تحدث الزعماء عن العمل العاجل لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقام رئيس الوزراء بتحديث خطط إرسال رحلة مساعدات بريطانية ثانية لدعم عمل الهلال الأحمر المصري"، وشدد "سوناك" على أن ضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة والعلاج الطبي إلى المدنيين عبر جميع الطرق المتاحة يمثل أولوية قصوى، والمملكة المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من الدعم.

وأضاف أن رئيس الوزراء والرئيس السيسي ناقشا أيضًا الجهود الدبلوماسية لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، ومنع التصعيد في الشرق الأوسط الأوسع، وتحقيق السلام والازدهار على المدى الطويل للشعب الفلسطيني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في وقت سابق: "سنواصل العمل مع الشركاء لضمان فتح المعبر مرة أخرى، ما يسمح بدخول المساعدات الحيوية إلى غزة والمزيد من المواطنين البريطانيين بالمغادرة بأمان".

وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا أرسلت فريقًا من قوة الحدود إلى القنصلية البريطانية في العريش بالقرب من معبر رفح، لتقديم الدعم للبريطانيين الذين يغادرون غزة.

تنديد شعبي بريطاني بالعدوان الإسرائيلي على غزة

وأشارت الصحيفة إلى أن الغضب الشعبي ضد العدوان الإسرائيلي على غزة يتصاعد بقوة، حيث هتف المتظاهرون، الذين لوح بعضهم بالأعلام الفلسطينية: "أوقفوا إطلاق النار الآن" لدى وصول نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى داونينج ستريت للقاء سوناك مساء الأربعاء.