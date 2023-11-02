الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: فتح معبر رفح لمصابى غزة يعكس علو إنسانية القيادة السياسة

معبر رفح
معبر رفح

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن فتح معبر رفح لتلقي  مصابي غزة لا يعكس فقط موقف القيادة السياسية وما تمتلكه من علو إنساني فوق العامل السياسي، وإنما يؤكد للمجتمع الدولي بأكمله بأن مازال هناك مصابين وجرحى وقتلى، وهو ما يعكس تحدي إسرائيل للمجتمع الدولي واستمرارها في جرائمها المتمثلة في الإبادة الجماعية، وأنها لا تمارس هذه الجرائم بهدف الاستيطان فقط، وإنما لأهداف شخصية لرئيس الحكومة الإسرائيلية.

جرائم نتنياهو 

وأضاف الدكتور رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مازال يصر على جرائمه في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني لتحقيق أهداف شخصية، بعدما أدرك المجتمع الدولي أن الأصوات اليهودية في الداخل الإسرائيلي أصبحت رافضة للاستمرار في ممارسة جرائم  بنيامين نتنياهو ضد المدنيين العزل في غزة. 

استقبال مصابي غزة معبر رفح فلسطين غزة إسرائيل

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