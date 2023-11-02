الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشهد فعاليات البطولة الإقليمية لألعاب القوى والعزف والغناء الفردي لطلاب التربية الخاصة والدمج

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فاعليات البطولة الإقليمية لمسابقة العاب القوى والعزف والغناء الفردي للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة (المكفوفين والدمج) والمقامة بمدرسة الجلاء الثانوية الصناعية بمشاركة 5 محافظات (الغربية، كفر الشيخ، الشرقية،المنوفية، دمياط،الدقهلية).

اهتمام الدولة بذوي الهمم وخاصة بطلاب مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج

وأكد محافظ الغربية اهتمام الدولة بذوي الهمم، وخاصة بطلاب مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج، وتبني أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل نحو دمج الأشخاص أصحاب الهمم بالمجتمع والحد من الإعاقة، وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل للمعاقين وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية بل وفي أماكن سكنهم، وتسهيل مشاركة ذوي الهمم في الأنشطة الثقافية من خلال التوسع في أنشطة وبرامج فصول تنمية المواهب، وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون المُجهزة بالعديد من الكتب المطبوعة والمطبوعات بطريقة "برايل" وقاعات الفنون والتراث الشفهي.

كما أكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والطالبات وحرصه على الزيارة المتكررة لمدارس الصم وضعاف السمع، ومدارس النور للمكفوفين، ومدارس التربية الفكرية والخاصة بالمحافظة، ومشاركته الطلاب في الأنشطة المختلفة، ودعمه المدارس ببعض الاحتياجات وتكريم المتميزين منهم في كافة المجالات.

ومن جانبه أوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن محافظة الغربية حصلت في المسابقة الاقليمية على ٧ مراكز كالتالي مركز اول في لعبة دفع الجلة بنين،والمركز الثاني في لعبة دفع الجله بنين،المركز الثاني في لعبة دفع الجلة بنات،المركز الاول العاب قوي،والمركز الثاني سباق ١٠٠ متر عدو بنين،والمركز الثالث سباق ١٠٠ متر عدو بنين،والمركز الثالث سباق ١٠٠ متر عدو بنات،والمركز الثالث في مسابقة العزف.
وتم تكريم وتوزيع الميداليات علي جميع الطلاب الفائزين علي مستوي المحافظات المشاركة.

محافظ الغربية العاب القوى المكفوفين والدمج مدرسة الجلاء الثانوية الصناعية وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه

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