الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد منفذ "معًا ضد الغلاء" بحى ثان المحلة الكبرى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وقام محافظ الغربية، بجولة ليلية مفاجئة على عدد من المحال التجارية ومنفذ معا ضد الغلاء بحي ثاني المحلة الكبرى، ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق.

ضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين

ووجه المحافظ، خلال الجولة بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالاضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.

كما حرص، على الاستماع لآراء المواطنين في منفذ معا ضد الغلاء والأسعار المطروحة، مؤكدا أن المحافظة تحرص علي التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

محافظ الغربية والمنافذ التجارية مبادرة تخفيض اسعار السلع الاساسية لتخفيف الأعباء المعيشية ومنفذ معا ضد الغلاء توافر جميع السلع

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