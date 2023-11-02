الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 9 آلاف طن و534 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة  8 سفن  وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 534 شاحنة و85 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 290 شاحنة و67 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 244 شاحنة  و18 سيارة . 

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خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ البرية والجافة

ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس

يستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( سفر / وصول ) للسفينتين دليلة والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2235 طن بضائع و208 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهى آيلة، كوين نفرتيتى، بريدج واور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.

وزارة النقل تقوم بعملية تطويــر كافة الموانــئ يتــم بالتــوازي مــع عمليــة ربــط كافة الموانــئ بعضهــا ببعـض بوسـائل اتصـال حديثـة وسـريعة، سـواء مـن خـلال شـبكة طـرق ومحـاور وكبـاري، أو مـن خـلال شـبكة السـكك الحديديـة، أو مـن خـلال الموانـئ الجافـة.

أحــد أهــداف إنشــاء الموانــئ الجافــة هــو تقليــل مــدة وجــود الســفن الحاملــة للبضائـــع داخـــل الموانـــئ، ليصبـــح المينــاء البحـــري مينـــاء عبـــور فقـــط، ويكـــون المينــاء الجـاف مينــاء وصــول نهائـي. 

وذلك حتى يكــون ملحقــا بالموانئ الجافــة منطقــة لوجســـتية يتـــم فيهـــا عمليـــات التعبئـــة والتغليـــف والتصنيـــع والتوزيـــع علـــى المناطـق الصناعيـة المجـاورة، ممـا يقلـل الفاقـد مـن البضائـع ويسـرع عمليـة تــداول البضائــع ممــا ينعكــس علــى ســعر 

تقوم وزارة النقل بعملية تطوير للموانئ، بما في ذلك ميناء بورسعيد حيث تم الانتهاء من إنشاء 5 أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليارات جنيه في ميناء شرق بورسعيد.

يتقدم العمل في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة ويتم توصيل خط السكة الحديد قنطرة/بورسعيد للميناء. كما يتقدم العمل في مشروع استكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد قنطرة/بورسعيد واستكمال تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء بورسعيد للميناء.

تجرى أيضًا عملية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي طول 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية في الميناء.

 

لهيئة سفاجا البحر الاحمر الصادرات رؤوف عبيد

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