الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوليتيكو: الإدارة الأمريكية تعتقد أن مستقبل نتنياهو السياسى فى نهايته ويفكرون فى خليفته

نتنياهو
نتنياهو

قال مسئولان رفيعان في الإدارة الأمريكية، في حديث لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية ناقشت في أكثر من اجتماع لها على مدار الأيام الأخيرة مسألة مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السياسي، لاسيما مع التصعيد الحالي في غزة.

التصعيد الحالي في غزة 

وقال المسئولان للصحيفة الأمريكية إنه حاليًا تعتقد الإدارة الأمريكية أن مستقبل نتنياهو السياسي الآن بات مجرد أيام معدودة، وأضاف المسئولان: أن بايدن اقترح على نتنياهو أن عليه أن يفكر في الدروس التي سيقدمها لخلفه في منصب رئيس الوزراء.

فيما قال مسئولان آخران للصحيفة: إنهما يعتقدان أن نتنياهو سوف يظل في منصبه لأشهر أو حتى إتمام المرحلة الأولية من العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأشار المسئولان الأمريكيان إلى أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين قد يصلون إلى الحكم، لدراسة آرائهم.

 ووفقًا للمسئولين الأمريكيين، فإن هناك حالة عامة من الاعتقاد بأن مواقع نتنياهو أصبحت أكثر ضعفًا بسبب غضب المجتمع الإسرائيلي تجاه إخفاق الاستخبارات.

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"ذا هيل" تكشف أجندة بلينكن للشرق الأوسط.. سيدعو إسرائيل لتخفيف العنف

وسبق وقالت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المقررة للشرق الأوسط، حيث سيزور من خلالها إسرائيل سوف تكون متغيرة عن الزيارة السابقة، حيث إنه من المتوقع أن يطالب الإسرائيليون بتخفيف وتيرة العنف ضد الفلسطينيين.

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زيارة بلينكن للشرق الأوسط 

وقالت الصحيفة: إنه بعد أسابيع فقط من رحلة محمومة إلى الشرق الأوسط، يعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة برسالة أكثر دقة إلى حد ما، مما قدمه في الزيارة السابقة.

وتابعت: وكما فعل الشهر الماضي، سيؤكد بلينكن على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وسيحاول منع نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط أثناء زيارته لإسرائيل والأردن ابتداءً من يوم الجمعة، ولكن أجندة بلينكن هذه المرة أكثر ازدحامًا وتعقيدًا مع اشتداد الصراع وتصارع إدارة بايدن مع المصالح والغضب المحلي والدولي المتنافس.

أجندة بلينكن

وقالت الصحيفة: سيدفع بلينكن من أجل إجلاء المزيد من الأجانب من غزة، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع، وسيضغط على إسرائيل لكبح جماح العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذي يرتكبه المستوطنون اليهود، وسيشدد على أهمية حماية المدنيين.

غزة بوليتيكو الادارة الامريكية نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي التصعيد

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