بي بي سي: دعوة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة تغير واضح في نهج الإدارة الأمريكية

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، تعتبر تغيير واضح في لهجة مسئولي البيت الأبيض فيما يتعلق بالتصعيد في غزة وذلك في أعقاب الخسائر البشرية الكبيرة التي خلفها القصف الإسرائيلي على غزة، حيث سبق وأكد البيت الأبيض أنه لن يتدخل في كيفية تنفيذ اسرائيل حليفها الوثيق لعملياتها العسكرية في غزة.

جو بايدن يدعو إلى "وقفة" في الصراع

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى "وقفة" في الصراع بين إسرائيل وحماس في خطاب ألقاه في مينيابوليس، وكان الرئيس يتحدث إلى مجموعة من نحو 200 شخص عندما قاطعته امرأة وطلبت منه الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

ووصفت نفسها بأنها حاخام وقالت: "أريدك أن تدعو إلى وقف إطلاق النار الآن"، وقال بايدن: "أعتقد أننا بحاجة إلى توقف". وأضاف أن التوقف "سيعطي وقتا لإخراج السجناء".

وأوضح مسؤولو البيت الأبيض في وقت لاحق أنه كان يقصد إخراج المحتجزين الذين تحتجزهم حماس وإدخال المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة منذ الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر، وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 8700 شخص قتلوا منذ بدء القصف الإسرائيلي الانتقامي.

تغير موقف الادارة الأمريكية

وقالت بي بي سي: لقد ألقى بايدن في البداية دعمه خلف إسرائيل، لكن يبدو أن موقفه قد تغير وسط أزمة إنسانية وارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة، وتمثل دعوته للتوقف مؤقتا تغييرا طفيفا في لهجة مسؤولي البيت الأبيض، الذين أكدوا منذ فترة طويلة أنهم لن يتدخلوا في كيفية تنفيذ إسرائيل، الحليف الوثيق، لعملياتها العسكرية.

ويستمر القتال العنيف في غزة منذ أسابيع، وفي صباح اليوم الخميس، سُمعت أصوات عشرات القنابل وهي تسقط في مدينة غزة عبر البث المباشر، ولم ينقطع صوت انفجارها على المباني المجاورة إلا بشكل متقطع بسبب إطلاق النار من الأسلحة الرشاشة.