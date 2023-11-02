في ميلاده الـ 64.. مدحت صالح صاحب الصوت الضحوك

ليس مجرد وجه مبتسم لكنه يمكن أن يكون الصوت المبتسم الوحيد في مصر، فصوته وحنجرته المبهجة، تجعلك تشعر بالفرح بمجرد أن يبدأ بالغناء، بدأ مشواره الفني وهو في سن الطفولة عندما استمع إلى صوته الدكتور يوسف شوقي، وهو يغني في احتفالات المدرسة فقدمه لأبله فضيلة ليغني في برامجها.

هو النجم القدير مدحت صالح، والذي يحتفل اليوم 2 نوفمبر بميلاده، وُلد بحي روض الفرج 1960، تلقى تعليمه الأول في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، حتى حفظه ترتيلًا وتجويدًا، ثم استكمل دراسته في المعاهد الأزهرية حتى التحق بكلية طب الأسنان في جامعة الأزهر، إلا أنه تركها والتحق بكلية اللغة العربية بنفس الجامعة.

من الغناء للتليفزيون

وفي منتصف الثمانينات، قرر أن يتجه للغناء، ليصبح واحد من أحد الأصوات البارزة لهذا الجيل، وكانت انطلاقته من خلال أغنية "أكيد"، ثم أغنية "لما قالوا عينيك"، وأغنية "حد يقول لحبييي"، ومن الغناء، انطلق ليعطي مسيرة كبيرة في التليفزيون والسينما، فشارك في أعمال فنية مختلفة بجوار إصدار ألبومات جديدة، وأيضًا شارك في الكثير من الأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما التليفزيونية، وغنى تترات العديد من المسلسلات من أبرزها "حضرة المتهم أبي".

ومن أشهر أغانيه:" المليونيرات، قولولها، كوكب تانى، حبيبي ياعاشق، النور مكانه في القلوب، جاى على نفسك".

أشهر أعماله

كما شارك في العديد من المسلسلات الناجحة ومنها، مسلسل “قشتمر”، ومسلسل "لؤلؤ وأصداف"، ومسلسل “شباب رايق جدًا”، “زهرة وأزواجها الخمسة”، و"حكايات البنات"، و"السندريلا"، و"صباح الورد"، وعن السينما قدم فيلم “كرسي في الكلوب”، فيلم “اللبيس”، فيلم “الحب في ظروف صعبة”، فيلم “علمني الحب” وفيلم "احنا ولاد النهاردة"،كما شارك في عدة مسرحيات منها “قشطة وعسل”،" طرائيعو"، و"حزمني يا".