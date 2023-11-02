"الصحفيين العمانية": الخطاب الإعلامى الغربى يحاول تشويه ما يجرى بغزة لمصلحة إسرائيل

عبّر محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، عن استيائه الشديد فيما يحدث بالأراضى الفلسطينية.

هناك محاولة من الغرب لتشويه الحقيقة

وقال، في حوار خاص لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن ما يحصل من إبادة للشعب الفلسطيني يؤلم سلطنة عمان حكومة وشعبًا، مشيرًا إلى أن هناك محاولة من الغرب لتشويه الحقيقة، لتستغل إسرائيل ذلك وتضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط، ولا تعير المواثيق الدولية أي اهتمام.

التصدي للخطاب الإعلامي الموجه من الغرب

وتابع "العريمي" أنه يجب علينا التصدي للخطاب الإعلامي الموجه من الغرب، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد فلسطينيًا واحدًا باقيًا في غزة، منوهًا بأن قمة القاهرة للسلام كانت مهمة بسبب مشاركة المجتمع الأوروبي والعربي، ولكن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لقمم، لكنه يتطلع إلى نتائج لها، فالمرحلة الآن تتطلب أفعالًا لنتائج اجتماع القمة العربية المقبلة.

وأكد رئيس جمعية الصحفيين العمانية أن هناك مخططات تحاك تجاه الدول العربية خاصة الدول المهمة، فالمخططات الإسرائيلية هدفها ضرب الوحدة العربية، متابعًا أنه لن يتحقق الأمن في المنطقة بدون حل الدولتين، مشيرًا إلى دعم دول الخليج للأشقاء في فلسطين.