محمود مسلم: الجرحى الفلسطينيون سيعودون لغزة بعد تلقيهم العلاج

قال محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة، إن معبر رفح استقبل اليوم الجرحى الفلسطينيين، وسيارات الإسعاف المصرية نقلت الجرحى للمستشفيات بالعريش.

وأضاف، في لقاء مع قناة "الحرة" أن المرضى سيحتاجون إلى عمليات كبرى وسيعودون مرة أخرى إلى غزة فور تلقيهم العلاج، مشيرًا إلى أن اليوم شهد خروج الأجانب من سكان غزة، والذي كان مرهونًا بدخول المساعدات إلى القطاع.

إسرائيل تركز على إبادة الفلسطينيين

وتابع، أن إسرائيل تركز على إبادة الفلسطينيين سواء حماس أو غيرهم بدليل استهداف المستشفيات وأهالي الضفة الشرقية، وأغلب الشهداء من المرضى والأطفال.