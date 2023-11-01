عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

قال المتحدث باسم وزارة خارجية إسرائيل ليؤور بن دور، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأسف لقرار الحكومة الأردنية باستدعاء سفيرها للتشاور.

وقال في بيان عبر موقع “إكس”: “إسرائيل تركز على الحرب التي فرضها عليها هجوم حماس".

الأردن يستدعى سفيره لدى إسرائيل

وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في وقت سابق الأربعاء، أنه استدعى سفيره لدى إسرائيل وأن الخطوة تأتي تعبيرا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة”.

فيما استدعت كولومبيا وتشيلي سفيريهما، لدى إسرائيل للتشاور الثلاثاء، بسبب الغارات الإسرائيلية على غزة.

وقال الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش إن هذه الخطوة تأتي بسبب "انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة".

فيما شدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إنه في حال عدم توقف إسرائيل المذبحة بحق الشعب الفلسطيني، فلن نتمكن من استمرار علاقتنا مع تل أبيب".