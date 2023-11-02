بايدن: فتح معبر رفح الحدودى نتيجة جهود دبلوماسية مع شركائنا بالمنطقة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن لإسرائيل الحق في الرد ومسؤولية الدفاع عن مواطنيها من الإرهاب.

وأضاف بايدن:" يتعين عليها "إسرائيل" أن تفعل ذلك بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي، وتعطي الأولوية لحماية المدنيين".

فيما استحضر بايدن ما أسماه "الصور المدمرة من غزة"، قائلًا:" صورة يشكلها الأطفال الفلسطينيون الذين يبكون من أجل آبائهم المفقودين، والآباء الذين يكتبون أسماء أطفالهم على أيديهم وأرجلهم للتعرف عليهم في حالة حدوث الأسوأ"، بحسب ما قال.

أضاف بايدن في مؤتمر بولاية مانيسوتا:" إن خسارة أرواح بريئة هي مأساة، إننا نحزن على تلك الوفيات وما زلنا نحزن على الأطفال والأمهات الإسرائيليين الذين ذبحهم حماس بوحشية".

بايدن يشيد بفتح معبر رفح لمصابي غزة

وقال بايدن، إن فتح معبر رفح الحدودي أمام الجرحى الفلسطينيين والأجانب جاء بعد "دبلوماسية أمريكية مكثفة وعاجلة مع شركائنا في المنطقة".

وأضاف: "المواطنين الأمريكيين الذين تمكنوا من المغادرة يوم الأربعاء هم جزء من المجموعة الأولى التي تضم ربما أكثر من 1000 شخص".

وكان دخل من معبر رفح 361 من الرعايا الأجانب و45 مصابًا فلسطينيًا، قادمين إلى مصر، خلال اليوم الأول لفتح معبر رفح.