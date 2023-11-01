الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيمبابوى: حصار الاحتلال المستمر لقطاع غزة جريمة حرب

زيمبابوي
زيمبابوي

جددت جمهورية زيمبابوي على المستويين الحكومي والحزبي، اليوم الأربعاء، إدانتها للحرب العدوانية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبت بوقفها فورًا، ووصف قطع الاحتلال للمياه والكهرباء عن القطاع بـ"جريمة الحرب".

وقال وزير المحاربين القدامى، عضو المكتب السياسي للحزب الحاكم "ZANU-PF"، والمتحدث الرسمي باسمه، كريستوفر موتشفانغوا، في مؤتمر صحفي في العاصمة هراري: "الوضع في الشرق الأوسط خطير جدًا، فهناك مليونا فلسطيني في قطاع غزة، يتعرضون باستمرار للهجوم والقصف الوحشي من قبل إسرائيل، التي تستخدم حاملات طائرات تزودها بها القوى العظمى".

وأضاف: "يستمر القصف القاسي والشنيع على قطاع غزة، والقتل بلا رحمة للأطفال الأبرياء، فيما يشجع القادة الغربيون إسرائيل على تنفيذ هذه الإبادة الجماعية، ضد السكان الفلسطينيين، وهذا ليس صائبًا".

txt

زيمبابوى تُعرب عن قلقها إزاء التطورات المتصاعدة فى الشرق الأوسط

وأردف: "حرمان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من الاحتياجات الأساسية، مثل الماء والغذاء والكهرباء، تعد جريمة مركبة، لأنها جريمة حصار وجريمة حرب بموجب القانون الدولي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

 

ندين إسرائيل لعدم التزامها بحل الدولتين وانتهاكها الاتفاقيات

وتابع " كحلفاء لمنظمة التحرير الفلسطينية، منذ النضال من أجل التحرير، نؤكد دعمنا للشعب الفلسطيني، وندين إسرائيل لعدم التزامها بحل الدولتين، وانتهاكها الاتفاقيات، وسماحها للمستعمرين الإسرائيليين، بمواصلة الاستيلاء على المزيد من الأراضي، بهدف عدم ترك أي شيء للفلسطينيين، فيما تريد الآن فرض اللجوء عليهم، مرة أخرى إلى مصر، أو ربما دفعهم إلى البحر".

وشدد موتشفانغوا، على أن الحزب الحاكم في جمهورية زيمبابوي، يقف بشكل قاطع مع الشعب الفلسطيني، ويتضامن معه، ويدين العدوان المستمر الذي على يجري على قطاع غزة، "ولن نكل من الدعوة لمنح الفلسطينيين حقوقهم، في أي حل سياسي، كي لا نخلق دولة فصل عنصري" في إشارة منه إلى إسرائيل.

زيمبابوي الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة جريمة الحرب القصف الوحشي

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

أول تعليق من الفنان صبري عبدالمنعم بعد براءة المتهمين بالنصب عليه

عاجل.. عودة إمام عاشور.. تشكيل الأهلى فى مواجهة صن داونز

مفاجأة سارة.. انخفاض أسعار الأرز الشعير في مصر الأربعاء 1 نوفمبر

فى جولة مع وفد رسمى.. وزير زامبى يشيد بإنجازات العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

التصريح بدفن 27 شخصًا من ضحايا حريق الطريق الصحراوى بالبحيرة (بالأسماء)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة