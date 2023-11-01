حلمي زكي لـ"الشاهد": اعتقدت أنني على أبواب الجنة وغضبت لأني لم أنل الشهادة

كشف العقيد حلمي زكي من أبطال حرب أكتوبر، ما قاله بعد إصابته في يوم 7 أكتوبر عام 1973 في الحرب.

وأضاف زكي في حوراه لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "بدأت أقول أنا فاكر إن أنا كنت في حرب سنة 1973 بين مصر وإسرائيل وأنا مت أمام النقطة القوية شهيد، أنا داخل على الجنة الحمد لله، بعدها بدأت الرؤية تتضح واحدة واحدة وشاهدت اللون الأصفر إلى أن ظهرت الحقيقة ووجدت نفسي لسة مكاني".

وتابع: "فرحت وزعلت في نفس الوقت، زعلت إني مدخلتش الجنة وفرحت إنني ما زلت على قيد الحياة، وجسمي كان شبه متخشب من النزيف، وعرفت إنني نزفت أكثر من 2 لتر دم".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.