حلمى زكى لـ"الشاهد": شعرت أننى توفيت فى الحرب وكنت أعوم على دمائى

كشف العقيد حلمي زكي من أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل إصابته في أحد معارك حرب أكتوبر، قائلًا: "العدو ضرب عليا النار إلى أن شعرت أن الشظايا دخلت جسمي".

وأضاف زكي في حواره لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "شعرت أن شظايا دخلت في جسمي، وفي خلال ثوانٍ كنت أنزف وشعرت كأنني أعوم على دم".

وتابع: "العسكري بدأ ينادي عليّ ولم أكن قادرًا على الرد فسمعته يقول للضابط حمانا وهو مات إلى أن غبت عن الوعي تمامًا".

وأردف: "عندما غبت عن الوعي توقعت إنني توفيت، وبعد ذلك شعرت بحركة في جسمي وفتحت عيني مش شايف حاجة خالص".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.