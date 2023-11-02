الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مظاهرات فى دول العالم تنديدا باستمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

مظاهرات داعمة لغزة
مظاهرات داعمة لغزة

شارك الآلاف حول العالم، الأربعاء، في وقفات ومظاهرات خرجت بعدة مدن أوروبية، تنديدا باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازر بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 10 آلاف شهيد ومفقود، وأكثر من 20 ألف جريح.

ونظمت الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورج مسيرة حاشدة باتجاه السفارة الأمريكية في بروكسل رفضا للعدوان الإسرائيلي المستمر، وتنديدا بالموقف الأمريكي المشارك في العدوان، مطالبين بضرورة وقف مجازر الاحتلال بحق المدنيين في القطاع ومحاسبة قادة الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم.

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مظاهرات في السويد تطالب بإلغاء كافة أشكال التعاون مع الاحتلال

كما نظمت الجالية الفلسطينية في السويد وقفة إضاءة الشموع في حرم جامعة تشالمش بمدينة يوتبوري، وعدد من الجامعات السويدية، تم خلالها توزيع ملصقات ومنشورات باللغتين السويدية والانجليزية، توضح ما يواجه الشعب الفلسطيني من إرهاب منظم وجرائم حرب لدولة الاحتلال.

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وطالب المشاركون، بإلغاء جميع أشكال التعاون مع الجامعات ومعاهد الأبحاث الإسرائيلية التي لها تواصل مع الصناعة العسكرية الإسرائيلية، وحث المسؤولين على التحرك الفوري من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للسكان المدنيين.

كما شهدت العاصمة الايطالية روما، مسيرة تنديدا بالمذبحة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، حيث اعتبر المشاركون هذه المجازر المتواصلة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقيم الإنسانية، مطالبين بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وسبق، وحذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب.

وقال المكتب في منشور له على موقع "إكس": "بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

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