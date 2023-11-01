الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصفه المُركّز غرب مدينة غزة

غزة
غزة

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن تجدد القصف الإسرائيلي على غرب مدينة غزة. 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "نحقق في استهداف مدرعة ومقتل 11 جنديًا".

وزعم الجيش الاحتلال أنه اخترق خط المواجهة الدفاعي لحركة حماس شمال قطاع غزة ويواصل توسيع عملياته، وفقًا للمتحدث باسمه الأدميرال دانييل هاجاري.

خروج الأجانب في رفح 

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ويشق الرعايا الأجانب طريقهم للخروج من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي اليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير أن من بين المجموعات الأولى التي غادرت 5 مواطنين فرنسيين و31 مواطنًا نمساويًا. 

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن أول دفعة من الرعايا البريطانيين غادروا غزة دون أن يحدد عددهم.

حماس إسرائيل غزة خط المواجهة الدفاعي

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