الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للمرة الأولى.. محمد صلاح يحمل شارة ليفربول منذ بداية لقاء بورنموث

محمد صلاح
محمد صلاح

انطلقت مباراة ليفربول وبورنموث والتي تجمعهما، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويحمل المحترف المصري محمد صلاح شارة القيادة لفريق ليفربول، وهي المرة الأولى التي يحمل ؛مو" خلالها تلك الشارة منذ بدء أي مباراة، منذ انضمامه للنادي عام 2017.

ويأتي حمل صلاح للشارة، بعد غياب الثنائي فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد عن تشكيل الفريق لمواجهة بورنموث.

وكان «صلاح» قد حمل شارة القيادة لفريق ليفربول بعد نزوله كبديل في مباراة تولوز في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويقود اللاعب المصري هجوم ليفربول في مباراة اليوم برفقة كودي جاكبو.

تشكيل ليفربول لمباراة بورنموث بكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة

وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:
 

في حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، كوانساه، كوستاس تسيميكاس.
وسط الملعب: إندو، هارفي إليوت، كورتس جونز.
الهجوم: دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو، محمد صلاح.


فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أدريان، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جرافينبرخ، سكانلون، ترينت ألكساندر أرنولد، أليكسس ماك أليستر، ديوجو جوتا، داروين نونيز".

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتطلع لتحقيق الانتصار من أجل التأهل للدور المقبل من البطولة للاستمرار في مشوار المنافسة على اللقب.

فيما يرغب فريق بورنموث في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويأمل محمد صلاح في الاستمرار على الأداء المميز الذي يقدمه منذ بداية الموسم الجاري لقيادة فريقه نحو مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة للموسم الجاري.

ليفربول بورنموث كأس رابطة الأندية الانجليزية محمد صلاح صلاح

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يودع الدورى الإفريقى بعد تعادله مع صن داونز

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

خبير تحكيمى يحسم الجدل حول ضربة جزاء الأهلى أمام صن داونز

بعد وداعه الدورى الإفريقى.. جائزة مالية سيحصل عليها الأهلى

إنجاز كبير لنادى مدينتى للجولف بعد تتويجه بجائزة أفضل ملعب جولف فى مصر وإفريقيا لعام 2023 (فيديو)

للمرة الأولى.. محمد صلاح يحمل شارة ليفربول منذ بداية لقاء بورنموث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة