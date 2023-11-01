للمرة الأولى.. محمد صلاح يحمل شارة ليفربول منذ بداية لقاء بورنموث

انطلقت مباراة ليفربول وبورنموث والتي تجمعهما، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويحمل المحترف المصري محمد صلاح شارة القيادة لفريق ليفربول، وهي المرة الأولى التي يحمل ؛مو" خلالها تلك الشارة منذ بدء أي مباراة، منذ انضمامه للنادي عام 2017.

ويأتي حمل صلاح للشارة، بعد غياب الثنائي فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد عن تشكيل الفريق لمواجهة بورنموث.

وكان «صلاح» قد حمل شارة القيادة لفريق ليفربول بعد نزوله كبديل في مباراة تولوز في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويقود اللاعب المصري هجوم ليفربول في مباراة اليوم برفقة كودي جاكبو.

تشكيل ليفربول لمباراة بورنموث بكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة

وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:



في حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، كوانساه، كوستاس تسيميكاس.

وسط الملعب: إندو، هارفي إليوت، كورتس جونز.

الهجوم: دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو، محمد صلاح.



فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أدريان، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جرافينبرخ، سكانلون، ترينت ألكساندر أرنولد، أليكسس ماك أليستر، ديوجو جوتا، داروين نونيز".

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتطلع لتحقيق الانتصار من أجل التأهل للدور المقبل من البطولة للاستمرار في مشوار المنافسة على اللقب.

فيما يرغب فريق بورنموث في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويأمل محمد صلاح في الاستمرار على الأداء المميز الذي يقدمه منذ بداية الموسم الجاري لقيادة فريقه نحو مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة للموسم الجاري.