هل تكون 2024 فرصة صلاح الأخيرة في تحقيق الكرة الذهبية؟

خرج نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد المنتخب الوطني، لأول مرة من أفضل 10 لاعبين في العالم خلال سباق الكرة الذهبية خلال الخمس سنوات الماضية.

واحتل صلاح المركز الحادي عشر في ترتيب الكرة الذهبية 2023، بعدما سجل 34 هدفًا وصنع 20 آخرين بمختلف المسابقات في الموسم الماضي.

وكان صلاح قد حل خامسًا في ترتيب الكرة الذهبية 2022 عن موسم 2021-2022.

ويعتبر المركز الـ 11 هو الأسوء لصلاح منذ دخوله قائمة البالون دور حيث احتل المركز الخامس مرتين في 2019 و2022 بينما الحتل المركز السادس في 2018 والمركز السابع في 2021.

قائد المنتخب الوطني كاد قوسين أو أدني من تحقيق حلمه في موسمه الخيالي الأول مع ليفربول في 2018 لكن حينها توج الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة رغم إجماع الجميع على أحقية صلاح في التتويج بالجائزة.

ونظريًا يبدو أن فرص نجمنا المصري باتت تقل في صراع الكرة الذهبية من حيث عامل السن والمنافسة الشرسة الذي سيجدها مع الثنائي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

الموسم الحالي أكبر حافز لتتويج صلاح بالكرة الذهبية

لكن على أرض الواقع، قد يكون الموسم الكروي الحالي والذي ينتهي الصيف المقبل في 2024 هو أكبر حافز لنجمنا المصري لتحقيق الكرة الذهبية.

وسيعتمد صلاح في هذا الموسم على ما تم تغييره من معايير في الكرة الذهبية، أولها الأداء الفردى للاعب وإسهاماته وسلوكه بأرض الملعب، وثانيها دوره المؤثر فى تتويج فريقه بالألقاب.

كما يتطلب المعيار الثالث ضرورة تحلى اللاعب باللعب النظيف والتصرف بطريقة راقية فى الملعب.

هذه المعايير مع منافسة صلاح هذا الموسم على الكثير من البطولات أبرزها المحلية بجانب أداءه الرائع الفردي حتى الآن ثم الحدث الأكبر في يناير ببطولة إفريقيا.

بطولة إفريقيا في كوت ديفوار سيكون لها العامل الكبير لدى صلاح في تحقيق الكرة الذهبية لعام 2024، إذا تمكن الدولي المصري من تحقيق البطولة وتقديم أداء فردي جيد.

بجانب ذلك استمرار منافسة صلاح على هداف الدوري الإنجليزي ومحاولة التتويج بالدوري الأوروبي وهداف البطولة أيضًا.

كل هذه البطولات ستساعد صلاح لأن يكون مرشح كبير على البالون دور المقبلة وسيكون لديه كأس الأمم الذي ستميزه عن بقية اللاعبين في أوروبا.