الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جهاد الحرازين: أمريكا فتحت أبواب مخازنها أمام قوات الاحتلال لإبادة الفلسطينيين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الشعب الفلسطيني يعاني من القصف الإسرائيلي العشوائي، مشيرًا إلى أن القصف مازال مستمرا حتى اليوم دون توقف، ولهذا أعداد الشهداء والمصابين في تزايد على مدار الثانية الواحدة وليس الساعة.

الإبادة الفلسطينية الجماعية 

وأكد الدكتور جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90" دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الولايات المتحدة الأمريكية فتحت أبواب مخازنها أمام القوات الإسرائيلية لتستخدم منها ما تشاء من الأسلحة الثقيلة لقتل الشعب الفلسطيني، واستهداف المستشفيات والمباني السكنية لتحقيق مفهوم الإبادة الجماعية، ومن بعد تحقيق هذه الإبادة فلن يكون هناك قضية يمكن الحديث عنها.

وأضاف في حديثه، أن هناك دعما أعمى لإسرائيل من قبل بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهذا الدعم المبالغ فيه من منطلق أن إسرائيل يحق لها الدفاع عن نفسها، وهذه الأكاذيب الغربية مخالفة لما يحدث على أرض فلسطين، حيث الحكومة الإسرائيلية تقوم بقصف الشعب والمدنيين بصورة تخالف كافة المعايير الدولية، لذا ما يحدث في فلسطين ماهو إلا إبادة جماعية مكتملة الأركان.

الدعم الغربي الأعمى للكيان الصهيوني 

وتابع: "نطالب بفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية حتى نستطيع إنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الهجمات الإسرائيلية العنيفة، وتلك المساعي لن تحدث أو يتم تحقيقها إلا من خلال موقف عربي موحد من أجل الضغط على الولايات المتحدة بالتحلي بالموضوعية، والبعد عن التأييد الأعمى الذي تقوم بها الآن لصالح الكيان الصهيوني".

جهاد الحرازين الحرب بفلسطين المحور 90دقيقة

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