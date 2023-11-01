الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 5 خراف مذبوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بدمياط، حملات مرور يومية على محلات الجزارة والمطاعم، حيث قام الدكتور طارق أبوالنجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتور أحمد صيام  مفتش بيطرى بالإدارة، بضبط 130 كجم لحوم مفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكذلك  تم ضبط عدد 5 خراف ضاني مذبوحة خارج المجازر، وتم تحرير المحاضر للمخالفين

وشدد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة  في دمياط، على شن حملات مكبرة للرقابة على محال بيع الأغذية تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية، حيث تستمر جهود إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بكبح جماح المخالفين لقوانين  واشتراطات الآمن الغذائي ووضعهم تحت طائلة القانون.

وتضمنت الجولة التفتيشية ثمانمائة ستة وتسعون منشأة غذائية وجد أربعمائة وسبعون منها تدار دون ترخيص، وسبعة وأربعون بها خطر داهم على الصحة العامة تمت التوصية بغلقها إداريا وإيقاف العمل بها.

كما تم علي إثر ذلك تحرير مئتين خمسة وعشرون محضرا لوجود مخالفات متنوعة، وإعدام حوالي تسعة طن من الأغذية التآلفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى ألف لتر من العصائر والمشروبات وزيت الطعام السابق استعماله قبل عودته للمصانع لإعادة تدويره، إضافة إلي ثلاثة آلاف ونصف طن متنوعة من الغذاء الفاسد ما بين أسماك مجمدة ومنتجات ألبان وأرز، وأربعمائة وثلاثون لترا من المياه الغازية منتهية الصلاحية، إضافة إلي سحب مئة وثلاثة وثلاثون عينة غذائية لفحصها في المعامل المختصة لضمان سلامتها.

تموين دمياط تموين دمياط الجديده أحداث دمياط اخبار دمياط المواد البترولية المخابز مستودعات الغاز

مواد متعلقة

إعدام 9 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك البشرى فى دمياط

حملة تموينية مكبرة على أسواق كفر البطيخ فى دمياط

اجتماع موسع فى صحة دمياط لتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة

اجتماع موسع لحث كافة أهالي دمياط على المشاركة في انتخابات الرئاسة

أبرز مشاركات دمياط فى مهرجان التعلم مدى الحياة

ميناء دمياط تُنظم ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية

محافظ دمياط تشارك في مهرجان التعلم مدى الحياة التابع لليونسكو

ضبط لحوم فاسدة في حملة مكبرة لضبط الأسواق بدمياط

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

أول تعليق من الفنان صبري عبدالمنعم بعد براءة المتهمين بالنصب عليه

عاجل.. عودة إمام عاشور.. تشكيل الأهلى فى مواجهة صن داونز

مفاجأة سارة.. انخفاض أسعار الأرز الشعير في مصر الأربعاء 1 نوفمبر

فى جولة مع وفد رسمى.. وزير زامبى يشيد بإنجازات العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

التصريح بدفن 27 شخصًا من ضحايا حريق الطريق الصحراوى بالبحيرة (بالأسماء)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة