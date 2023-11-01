ضبط 5 خراف مذبوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى دمياط

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بدمياط، حملات مرور يومية على محلات الجزارة والمطاعم، حيث قام الدكتور طارق أبوالنجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتور أحمد صيام مفتش بيطرى بالإدارة، بضبط 130 كجم لحوم مفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكذلك تم ضبط عدد 5 خراف ضاني مذبوحة خارج المجازر، وتم تحرير المحاضر للمخالفين

وشدد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، على شن حملات مكبرة للرقابة على محال بيع الأغذية تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية، حيث تستمر جهود إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بكبح جماح المخالفين لقوانين واشتراطات الآمن الغذائي ووضعهم تحت طائلة القانون.

وتضمنت الجولة التفتيشية ثمانمائة ستة وتسعون منشأة غذائية وجد أربعمائة وسبعون منها تدار دون ترخيص، وسبعة وأربعون بها خطر داهم على الصحة العامة تمت التوصية بغلقها إداريا وإيقاف العمل بها.

كما تم علي إثر ذلك تحرير مئتين خمسة وعشرون محضرا لوجود مخالفات متنوعة، وإعدام حوالي تسعة طن من الأغذية التآلفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى ألف لتر من العصائر والمشروبات وزيت الطعام السابق استعماله قبل عودته للمصانع لإعادة تدويره، إضافة إلي ثلاثة آلاف ونصف طن متنوعة من الغذاء الفاسد ما بين أسماك مجمدة ومنتجات ألبان وأرز، وأربعمائة وثلاثون لترا من المياه الغازية منتهية الصلاحية، إضافة إلي سحب مئة وثلاثة وثلاثون عينة غذائية لفحصها في المعامل المختصة لضمان سلامتها.