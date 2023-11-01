محافظ سوهاج: إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمركز البلينا

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن استمرار تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق المحافظة، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالتعاون مع مركز شرطة البلينا، والإدارة الزراعية، بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية في إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة والمشرف على الحملات، بتكليف من محافظ سوهاج، أن حملة اليوم بمركز البلينا، استهدفت قرية بنى حميل، وقد أسفرت عن إزالة 24 حالة تعد منها تنفيذ 13 قرار إزالة، و11 حالة إزالة في المهد، على مساحة فدان و6 قراريط، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج وفى حضور اللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج، واللواء مجدى لطفى مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، وقوة مركز شرطة البلينا، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وعلى الجانب الآخر، التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وعلى رأسه السيدة "روسيلا فانيللي" نائب مدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي، وأماني جمال الدين مدير البرامج لبرنامج الأغذية العالمي، وعماد عبدالله مدير المشروع، وذلك لمناقشة عدد من أنشطة البرنامج بسوهاج، بحضور محمد محي المنسق المحلي للبرنامج بسوهاج، وسامح سامي مهندس المشروعات بالبرنامج، ووكلاء وزارات "التربية والتعليم، والزراعة، والتموين" بسوهاج.



ورحب المحافظ، بوفد برنامج الأغذية العالمي على أرض سوهاج، مؤكدا تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم اللازم للبرنامج، وأن سوهاج تفتح أبوابها لمثل تلك المبادرات الداعمة للمحافظة وأبنائها، لافتا إلى أن الدولة المصرية ضخت استثمارات ضخمة بمحافظة سوهاج لتنمية الريف وبناء الانسان، من خلال العديد من المبادرات الرئاسية، ومشروعات مبادرة "حياة كريمة"، فضلا عن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.



ومن جانبه وجه الوفد الشكر لمحافظ سوهاج على حسن الاستقبال والدعم المقدم من المحافظة، وأوضحت "مدير البرامج" أن لقاء اليوم يأتي تمهيدا لزيارة المحافظة يوم الأحد القادم بمرافقة الوفد الألماني الشريك في المبادرة، مشيرة إلى أن زيارة اليوم تتضمن تفقد فصل التعليم المجتمعي بقرية كوم بدر بمركز طهطا، وزيارة تجميعات مبادرة "توحيد حيازات القمح"، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير المسقى، وزيارة الجمعية الأهلية الشريكة، فضلا عن لقاء مستفيدي ومستفيدات الأنشطة المنفذة، وتختتم الزيارة بتفقد مطحن أولاد نصير.



كما ناقش اللقاء فرص التعاون بين المحافظة وبرنامج الأغذية العالمي، من خلال الاهتمام بالتغذية المدرسية، والمطاحن، والعمل على دعم صغار المزارعين، والمدارس المجتمعية من خلال تطوير وإدخال التكنولوجيا الحديثة بها، وتقديم الدعم والحافز المادي للعائلات لمنع تسرب الأبناء من التعليم.



يذكر أن برنامج الأغذية العالمي يعمل بسوهاج منذ عام 2019، بدء ببرنامج "دعم صغار المزارعين"، وتجميع الحيازات، والعمل على دعم أنظمة الري بالتنقيط والطاقة الشمسية في الزراعة، وهو برنامج تموله الحكومة الألمانية.