الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التصريح بدفن 27 شخصًا من ضحايا حريق الطريق الصحراوى بالبحيرة (بالأسماء)

جانب من الحادث
جانب من الحادث

قررت نيابة وادي النطرون الجزئية بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار طارق الجندى رئيس النيابة،  تحت إشراف المستشار حسام أبوشليب المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور  التصريح بدفن 27 شخصًا من ضحايا الحادث، وذلك عقب التعرف عليهم من قبل ذويهم، وذلك، في القضية 5303 لسنة 2023 جنح النوبارية، والخاصة بحادث حريق الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، والذي وقع صباح السبت الماضي وراح ضحيته 36 شخصًا ونتج عنه تفحم الجثامين نتيجة اندلاع النيران في عدد 30 سيارة.

وكان عدد كبير من أقارب وذوي الضحايا، تجمعوا أمام مستشفيات وادي النطرون التخصصي وغرب النوبارية المركزي وأبوالمطامير المركزي، اليوم الأربعاء، لاستلام جثامين ذويهم تمهيدًا لدفنهم بمسقط رأسهم، وذلك عقب عمل التحاليل اللازمة. 

أسماء ضحايا حريق الطريق الصحراوي 

وحصل «الدستور» على الأسماء الخاصة بالضحايا، وذلك عقب التصريح بدفنهم من قِبل النيابة العامة، وهم:

عادل خليل شحاتة، مستشفى غرب النوبارية، محمد جابر أحمد، مستشفى غرب النوبارية، أحمد غانم أحمد، مستشفى غرب النوبارية، أحمد أيمن أحمد، مستشفى غرب النوبارية، أحمد محمد السيد صقر، مستشفى غرب النوبارية، محمد جابر عبدالمعطي، مستشفى وادي النطرون، أمين وحيد عبدالغني، سعد معاذ سعد، مستشفى وادي النطرون، محمود السيد الكومي، مستشفى وادي النطرون، حازم إبراهيم فايز، مستشفى وادي النطرون، محمد يونس صقر، مستشفى وادي النطرون.

كما صرحت النيابة العامة بدفن: "عبدالرحمن السيد أبوضيف، مستشفى وادي النطرون، سلوى سليمان عبدالصمد صقر، مستشفى وادي النطرون، مستشفى وادي النطرون، إبراهيم السيد إبراهيم، مستشفى وادي النطرون، أحمد عبدالرحمن أحمد الأعصر، مستشفى وادي النطرون، إيمان محمد رأفت عبدالحميد، مستشفى وادي النطرون، محمد مصطفى السيد أحمد، مستشفى غرب النوبارية، بدر رجب السيد، مستشفى غرب النوبارية، محمود فتحي عبدالرحمن، مستشفى غرب النوبارية، إبراهيم عبدالعظيم عبدالرحيم، مستشفى وادي النطرون، أبوالعزم إبراهيم أبوالعزم، مستشفى أبوالمطامير، يوسف نادر وديد، مستشفى أبوالمطامير، سارة نادر وديد، مستشفى أبوالمطامير".

حريق الطري الصحراوى محافظة البحيرة وادى النطرون دفن الجثث النوبارية

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