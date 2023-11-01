البنتاجون: قواتنا فى إسرائيل تساعد في عملية إطلاق سراح الأسرى

قالت سابرينا سينج، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الولايات المتحدة لديها بعض القوات على الأرض في السفارة الأمريكية في إسرائيل، مشيرةً إلى أن تلك القوات تساعد في عملية إطلاق سراح الأسرى.

وأضافت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الأمريكية المتواجدة في السفارة الأمريكية في إسرائيل لا تنخرط في الهجمات الأرضية التي يشنها حيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن القوات محدودة في السفارة الأمريكية من القوات الخاصة، وتقدم المشورة وتقيّم الموقف برمته.