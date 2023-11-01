تامر عاشور يقرر إلغاء "حفل نوفمبر" للتضامن مع غزة

أجّل الفنان تامر عاشور الحفل الموسيقي الذي كان مقررًا إقامته 10 نوفمبر الجاري بمنطقة زيد بارك، تضامنًا مع القضية الفلسطينية وما يحدث جراء القصف الإسرائيلي.

وكان من المقرر أن يُقدم تامر عاشور حفله بعدد من أغانيه الجديد وأشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة منها: "تيجي نتراهن" و"ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"، "تسلم"، "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعة"، "قولوله سماح"،"مكملناش"، "ذكريات كدابة"، وغيرها.

واحتفل تامر عاشور الأيام الماضية بحفل زفافه على الإعلامية نانسي نور بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والغناء.