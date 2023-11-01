الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمجد شهاب: فكرة التهجير ما زالت قائمة لدى إسرائيل خاصة مع سياسة التجويع

غزة
غزة

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية، إن أهداف إسرائيل مازالت مستمرة وأهداف الاستيطان مازالت موجودة لديهم، مؤكدًا أن الأولوية الأكثر في هذا التوقيت هو وقف إطلاق النار لأنه سيسهم بشكل كبير وينعكس سلبًا على فكرة التهجير مع استمرار علمية الضغط على السكان من أجل النزوح للجوانب، خاصة مع سياسة التجويع والعطش.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "النيل للأخبار"، أنه مع رفض الجانب المصري لفكرة التهجير قد يكون لدى إسرائيل خطة شيطانية أخرى وعلى الدول العربية التركيز على وقف إطلاق النار كفكرة أولى حتى يقل الضغط على المواطنين، مما يسهم على إفشال مشروع التهجير.

التهجير سينعكس سلبًا على مصر

وتابع: أن التهجير سينعكس سلبًا على مصر إذا حدث تهجير كما حدث في عصر الرئيس محمد حسني مبارك، وفرض وقائع جديدة لا تستطيع الحكومات العربية التدخل، خاصة أنهم يستخدمون كأداة ابتزاز ليس فقط على المقاومة في قطاع غزة.

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استاذ العلوم السياسية الاستيطان سياسة التجويع فكرة التهجير وقف إطلاق النار

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