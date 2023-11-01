الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير الفلسطينى يُشيد بجهود القاهرة لاستقبال المصابين.. ولجنة لتسهيل الإجراءات برفح

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني بالقاهرة

أعرب السفير الفلسطيني لدي القاهرة دياب اللوح، مساء اليوم الأربعاء، عن جزيل شكره باسم القيادة والشعب الفلسطيني للرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة المعنية ووزارة الصحة، لحرصهم على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وتذليل كافة العقبات لهم، وفتح أبواب المستشفيات المصرية وإقامة مستشفيات ميدانية لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم لتقديم الرعاية اللازمة حتى شفاءهم على خير.

وأعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين، والتنسيق والتعاون الكاملين بين وزارتي الصحة الفلسطينية والمصرية وسفارة دولة فلسطين بالقاهرة وكافة الجهات الشقيقة المعنية، أن اللجنة المختصة الموفدة بإيعاز من سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح إلى العريش، باشرت عملها من معبر رفح البري لمتابعة شئون دخول الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذين تم استقبالهم من خلال معبر رفح البري ليتلقوا علاجهم في المستشفيات المصرية.

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لجنة سفارة فلسطين تتولي تسهيل استقبال الجرحي والمصابين

وأفادت السفارة في بيان لها، منذ قليل، أن اللجنة المشكلة تتولى تسهيل استقبال الجرحى والمصابين عبر التنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية المختصة، واتمام إجراءات الدخول من قطاع غزة إلى مصر، وسرعة إدخالهم المشافي المصرية لتلقي العلاج اللازم وذلك برعاية شاملة من وزارة الصحة والقيادة المصرية، وكذلك تتولى السفارة متابعة أوضاع أبناء  الشعب الفلسطيني من الجرحى والمصابين من خلال فرز مندوب دائم للسفارة في كل مستشفى يتواجد بها الجرحى والمصابون خلال تلقيهم العلاج في المشافي المصرية، ومتابعة كافة الترتيبات اللوجستية ذات الصلة المتعلقة بهم حتى عودتهم الوطن مشافين معافين بسلامة الله.

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كما أرسلت السفارة مسئولًا من قسم الشئون القنصلية والرعايا بالسفارة إلى العريش ومعبر رفح للعمل مع لجنة السفارة؛ لتسهيل دخول المواطنين الفلسطينيين، حسب النظم والقوانين المعمول بها حال وصولهم إلى الصالة المصرية من معبر رفح.

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