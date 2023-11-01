"الصحة": لدينا توجيه واضح من الرئيس السيسي بتقديم الدعم اللازم لمصابي غزة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إننا استقبلنا 81 مصابا من أشقائنا الفلسطينيين، مؤكدًا أن لدينا توجيه واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم جميع أشكال الدعم للمصابين في غزة.

وأضاف عبد الغفار، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن ما نقوم به يكون وفق ما تم وصوله إلينا بشكل يومي ولحظي من الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، لافتا إلى أن هناك تكليفات صادرة عن مجلس الأمن القومي المصري الذي عقد برئاسة الرئيس السيسي لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار برفع درجة الاستعداد الصحي في المحافظات القريبة من الأحداث وفي جميع محافظات الجمهورية.