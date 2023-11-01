الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"؛ وذلك لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا في مركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها ١٣٥ مشروع تم تنفيذها في ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابع.

ورحب "بشارة" بالفريق حجازي على أرض محافظة الإسماعيلية، وذلك في زيارته لمتابعة تطورات التنفيذ بهذا المشروع القومي العملاق، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصري وتغطيته بكافة الخدمات مما يحقق معيشة كريمة للأهالي في القرى الأكثر احتياجًا.

وتلا اللقاء تنظيم مؤتمرًا للوقوف على آخر المستجدات بكل قطاع، ونسب التنفيذ برئاسة الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة" واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

أبرز الحضور

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية وقيادات محافظة الإسماعيلية، وممثلي الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة والأجهزة التنفيذية والمكتب الاستشاري دار الهندسة ووكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات ومعاون الوزير للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى والمدرج بها ١٣٥ مشروع خدمي وتنموي، وتم الانتهاء من عدد ١٢٣ مشروعا بنسبة إنجاز ١٠٠٪ وتشمل عدد من المشروعات لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية والغاز والألياف الضوئية وعدد من المشروعات الخدمية، منها مجمعات حكومية وزراعية ومراكز شباب ومدارس ووحدات طب أسرة ونقاط إسعاف، بالإضافة إلى أسواق تجارية ومواقف عمومية.

أهم المشروعات 

وأعرب حجازي، عن سعادته بحجم الإنجاز في مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ من أجل تحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة وهو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن البسيط وحقه في معيشة كريمة.

وأشار بشارة،  إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال المتابعة المستمرة والدورية لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة وتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب.

وخلال الاجتماع، وجه "بشارة" بتخصيص مكاتب للغاز بالمجمعات الخدمات الحكومية بالأربع قرى جلبانة والأبطال والتقدم والسلام، اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق ٢ نوفمبر الجاري؛ وذلك لتسهيل تعاقد المواطنين مع شركة الغاز وتطبيق نظام التقسيط دون دفع أي رسوم مسبقة وتقديم الأوراق اللازمة من البطاقة الشخصية وإثبات ملكية العقار.

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