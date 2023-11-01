"القاهرة الإخبارية": خسائر فادحة تنتظر الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها تقريرًا كشفت خلاله عن الخسائر الفادحة التي تنتظر الاحتلال الإسرائيلي ما بين قيامه باجتياح كامل وعمليات محدودة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يخشى من خسائر فادحة تنتظره حال إقدامه على اجتياح بري لقطاع غزة، نظرًا لما يمكن أن يواجهه من مقاومة عبر الصواريخ المضادة للدبابات والآليات المدرعة والتي تعتمد عليها اسرائيل بصفة أساسية في عملياتها البرية المحتملة.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن هناك عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تمارس ضغوطًا على الجانب الإسرائيلي من أجل إلغاء قرار الاجتياح البري خشية لتأدية ذلك لاتساع رقعة الصراع في المنطقة لتشمل دولًا وأطرافًا أخرى.

ونوّهت القاهرة الإخبارية، إلى أن واشنطن سبق وأرسلت تحذيرات إلى تل أبيب من خطورة الاجتياح البري بسبب حرب الشوارع المتوقعة مع الفصائل الفلسطينية، حيث اقترحت في المقابل تنفيذ عمليات برية محدودة داخل القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال يتحرك ببطء شديد على الأرض في ظل تصاعد حدة الخلاف حول الخسائر الكبيرة المتوقعة والتي سوف تحدث داخل صفوفه وبين محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية جراء الاجتياح البري