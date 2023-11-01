الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": خسائر فادحة تنتظر الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

جيش الإحتلال
جيش الإحتلال

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها تقريرًا كشفت خلاله عن الخسائر الفادحة التي تنتظر الاحتلال الإسرائيلي ما بين قيامه باجتياح كامل وعمليات محدودة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يخشى من خسائر فادحة تنتظره حال إقدامه على اجتياح بري لقطاع غزة، نظرًا لما يمكن أن يواجهه من مقاومة عبر الصواريخ المضادة للدبابات والآليات المدرعة والتي تعتمد عليها اسرائيل بصفة أساسية في عملياتها البرية المحتملة.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن هناك عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تمارس ضغوطًا على الجانب الإسرائيلي من أجل إلغاء قرار الاجتياح البري خشية لتأدية ذلك لاتساع رقعة الصراع في المنطقة لتشمل دولًا وأطرافًا أخرى.

ونوّهت القاهرة الإخبارية، إلى أن واشنطن سبق وأرسلت تحذيرات إلى تل أبيب من خطورة الاجتياح البري بسبب حرب الشوارع المتوقعة مع الفصائل الفلسطينية، حيث اقترحت في المقابل تنفيذ عمليات برية محدودة داخل القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال يتحرك ببطء شديد على الأرض في ظل تصاعد حدة الخلاف حول الخسائر الكبيرة المتوقعة والتي سوف تحدث داخل صفوفه وبين محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية جراء الاجتياح البري 

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة اجتياح بري

مواد متعلقة

"الصحة": لدينا توجيه واضح من الرئيس السيسي بتقديم الدعم اللازم لمصابي غزة

أبوالغيط: معركة التهجير القسرى للفلسطينيين طويلة.. وتحتاج لتضامن عربى مكثف

خبير: الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية يُفشل المخطط الإسرائيلى

بشير جبر: الوضع الصحى فى غزة كارثى والمستشفيات ستخرج عن الخدمة قريبًا

عادل حمودة: مصر سعت فى الفترة الأخيرة لتوحيد الفصائل الفلسطينية

بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

المستشفى الإندونيسى: 400 شهيد فى المجزرة الصهيونية بـ جباليا شمال غزة

عادل حمودة: هيكل قال إن ولاية نتنياهو تحول إسرائيل إلى مجتمع حرب

الأكثر قراءة

عاجل| "الخارجية" تعلن الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودى المصرى

وقاية النباتات ينجح في إجتياز معايير تجديد مواصفتين دوليتين

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

الطاهرى: هناك فصيل فلسطينى يدعم تهجير أهل غزة إلى مصر

يوم الجمعة من كل أسبوع.. إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمة التوثيق

هنية: خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلى الحقيقية "ستصدم شعبه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا