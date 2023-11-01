أبوالغيط: معركة التهجير القسرى للفلسطينيين طويلة.. وتحتاج لتضامن عربى مكثف

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أكد أن معركة التهجير القسري للفلسطينيين ستكون طويلة وتحتاج إلى تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد الفلسطينيين والعرب.

وفي وقت سابق، أدانت الجامعة العربية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى، حيث أكد أبوالغيط، أن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتًا حيالها.