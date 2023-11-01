وكالة أمريكية: طالبان تعرقل عمل منظمات الإغاثة وتحتجز عامليها

ذكر تقرير جديد أن حكومة طالبان التي تحكم أفغانستان مازالت تمارس ضغطا قسريا على منظمات الإغاثة التي تعمل في البلاد.

وفي أغسطس وحده احتجزت الحكومة 26 عامل إغاثة، بحسب أحدث تقرير ربع سنوي قدمه المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان للكونجرس الأمريكي.

وعلاوة على ذلك، قالت لجنة المراقبة الأسبوع الجاري إن ممثلي طالبان كانوا قد طلبوا بيانات حساسة وحاولوا التأثير على برامج الإغاثة.

وبحسب المفتش العام الأمريكي المعني بإعادة إعمار أفغانستان، تم إيقاف 49 برنامجا من شركاء الأمم المتحدة الإنسانيين بشكل مؤقت في أغسطس، كنتيجة مباشرة للتدخل. وقال التقرير إنه حتى سبتمبر لم يتم استئناف سوى 13 من تلك البرامج مجددا.

ووصف التقرير الضغط الذي تمارسه السلطات في تقرير سابق بأنه "أحد أوجه استراتيجية مكثفة لتعزيز السلطة".

وعادة ما تبرر طالبان تدخلها باتهام منظمات الإغاثة بعدم استخدام ما يكفي من الأموال بشكل فعال.

استعادت طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، بعد عقدين من الاحتلال من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.