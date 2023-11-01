الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وكالة أمريكية: طالبان تعرقل عمل منظمات الإغاثة وتحتجز عامليها

طالبان
طالبان

ذكر تقرير جديد أن حكومة طالبان التي تحكم أفغانستان مازالت تمارس ضغطا قسريا على منظمات الإغاثة التي تعمل في البلاد.

وفي أغسطس وحده احتجزت الحكومة 26 عامل إغاثة، بحسب أحدث تقرير ربع سنوي قدمه المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان للكونجرس الأمريكي.

وعلاوة على ذلك، قالت لجنة المراقبة الأسبوع الجاري إن ممثلي طالبان كانوا قد طلبوا بيانات حساسة وحاولوا التأثير على برامج الإغاثة.

وبحسب المفتش العام الأمريكي المعني بإعادة إعمار أفغانستان، تم إيقاف 49 برنامجا من شركاء الأمم المتحدة الإنسانيين بشكل مؤقت في أغسطس، كنتيجة مباشرة للتدخل. وقال التقرير إنه حتى سبتمبر لم يتم استئناف سوى 13 من تلك البرامج مجددا.

ووصف التقرير الضغط الذي تمارسه السلطات في تقرير سابق بأنه "أحد أوجه استراتيجية مكثفة لتعزيز السلطة".

وعادة ما تبرر طالبان تدخلها باتهام منظمات الإغاثة بعدم استخدام ما يكفي من الأموال بشكل فعال.

استعادت طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، بعد عقدين من الاحتلال من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

طالبان حكومة طالبان أفغانستان إعمار أفغانستان منظمات الإغاثة

مواد متعلقة

أفغانستان تغلق سفارتها فى الهند بعد أكثر من عامين على عودة طالبان

الأكثر قراءة

عاجل| "الخارجية" تعلن الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودى المصرى

وقاية النباتات ينجح في إجتياز معايير تجديد مواصفتين دوليتين

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

الطاهرى: هناك فصيل فلسطينى يدعم تهجير أهل غزة إلى مصر

يوم الجمعة من كل أسبوع.. إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمة التوثيق

هنية: خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلى الحقيقية "ستصدم شعبه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا