الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

8 محطات تحلية تحصد الأيزو في السلامة والصحة المنهية بشركة مياه مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

حصلت 8 محطات منهم 2 لتحلية مياه البحر و4 روافع للصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح على شهادة الايزو 45001 العالمية في ادارة السلامة والصحة المهنية بمرسى مطروح.

_ شهادة الايزو45001 العالمية


وأكد الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، انه تمكنت عدد 8 محطات تحلية وصرف صحي بالشركة من الحصول على شهادة الايزو45001 العالمية فى ادارة السلامه والصحة المهنية وهم كل من (محطة الرميلة 1و2و3 والضبعة لتحلية مياه البحر ومحطات رفع صرف صحي المشير ومحطة رفع صرف صحى البوسيت ومحطة رفع صرف صحى باب البحر ومحطة رفع صرف صحى السلام) بمرسى مطروح، وذلك فى إطار استمرار سعى الشركة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ورفع كفاءة العاملين في مختلف القطاعات بالشركة. 

_ توفير معايير الامن والسلامه


واوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف والصحى بمطروح،  ان هذا الاعتماد فى ادارة السلامة والصحة المهنية تركز على توفير معايير الامن والسلامه داخل المحطات وتحديد كل عناصر المخاطر وجوانب التعامل الفعال معها بشكل أكثر احترافية والتعامل الفعال مع كافة الازمات المحتملة والكوارث مثل الامطار الغزيرة والسيول. 

_ التدريب الجيد والاستعداد


وأشار الى انه فى الاونة الاخيرة تعرضت عدة مناطق فى محافظة مطروح الى امطار غزيرة تسبب فى سيول هددت امن المواطنين والبنية التحتية بالمحافظة وتم التدخل السريع واحتواء الازمة فى اسرع وقت وباجراءات واضحة بدون وقوع خسائر نظرا للتدريب الجيد والاستعداد التام من جانب العاملين بالشركة.

_ تقديم أفضل الخدمات للعملاء بمطروح


وأضاف محمد خضر المتحدث الرسمى بأسم شركة مياه مطروح،  أنهم مستمرون فى السعى للارتقاء بمستوى الخدمات ورفع كفاءة العاملين فى مختلف القطاعات والإدارات للوصول إلى المواصفات والمعايير العالمية مما يؤهلهم للحصول على شهادات الايزو، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء. 

تحلية مياه البحر روافع للصرف الصحي مياه الشرب شهادة الأيزو مطروح

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