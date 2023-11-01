الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يلحق مصطفى شلبي بلقاء زد وبيراميدز؟.. مصدر يرد

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف مصطفى شلبي لاعب الفريق من اللحاق بمواجهتي زد في بطولة الدوري وبيراميدز في كأس مصر.

وأكد المصدر أن شلبي لم يتماثل للشفاء بشكل كامل حتى الآن ويخضع لبرنامج تأهيلي منفرد على هامش مران الفريق ولم يشارك في التدريبات الجماعية من الأساس.

وتابع "الجهاز الفني متخوف من الدفع باللاعب في لقاء زد دون اكتمال شفائه وهو الأمر الذي قد يتسبب في مضاعفة الإصابة عليه وطول فترة غيابه".

وواصل :"لحاق مصطفى شلبي بمواجهة زد صعبة للغاية لكن الجهاز الفني يقوم حاليا على تجهيزه لخوض مباراة بيراميدز في كأس مصر".

وتعرض شلبي للإصابة في مباراة إنبي الماضية ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف.

مران الزمالك

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري 

وتم تقسيم المران لجزء بدني، بالإضافة إلى جانب فني،  وشهدت التدريبات الجماعية انتظام عمرو السيسي لاعب وسط الفريق،  بعدما خاض تدريبات خلال الفترة الماضية في صالة الجيمانيزيوم، وفقا لقرار الجهاز الفني 

وشارك عمرو السيسي في التدريبات الجماعية وكافة الفقرات التدريبية للمران بصورة طبيعية استعدادا للقاء المقبل أمام فريق زد.

في السياق، خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك تدريبات في صالة الجيمانيزيوم؛ بالإضافة إلى تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم.

فوز الناشئين

فاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 على نظيره الجونة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ محمد صلاح "هدفين" وعلي أحمد حسام "ميدو" وكريم عبدون.

بهذا الانتصار يرتفع رصيد "شباب الزمالك" للنقطة رقم 22 في صدارة جدول ترتيب البطولة.

وحرص حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين على التواجد في ملعب المباراة من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

ويقود فريق 2003 كل من؛ إبراهيم صلاح مديرا فنيا، وأحمد زكريا و معتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدربا لحراس المرمي، ورضا عبد الواحد إداريا، ومحمود سعيد اخصائيا للإصابات و التأهيل، ورفعت حمدي مسؤولا للمهمات.

الزمالك مصطفي شلبي وبيراميدز كاس مصر

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