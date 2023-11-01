محافظ بورسعيد يستقبل رئيس اتحاد عمال مصر لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بديوان عام محافظة بورسعيد، محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، في إطار حرص محافظ بورسعيد بالاهتمام بدور الهام للعمال وتقديم كامل الدعم لنقابات عمال بورسعيد، بحضور فهمي الشيشتاوي، رئيس اتحاد نقابات عمال بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بجموع العاملين ووضع حلول عاجلة،، مؤكد أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الاهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الاقتصادية المنشودة.

ووجه رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، ودعمه المتواصل لعمال بورسعيد، معربا عن فخره بما وصلت له محافظة بورسعيد من تنمية حقيقية في كافة المجالات، انعكست على الخدمات المقدمة للمواطن، وارتقت بمستوى المعيشة.

الغضبان يتابع إنشاء قاعدة بيانات المخطط الاستراتيجي لمحافظة بورسعيد

وفي شأن آخر، عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا مع ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن إنشاء قاعدة البيانات المركزية للمخطط الاستراتيجي لمحافظة بورسعيد وتدقيقها جغرافيا ببرنامج (Gis)، وذلك تمهيدا لاستخدامها في إعداد المخططات الاستراتيجية بكافة مستوياتها، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أحمد سعد أبوسريع رئيس الإدارة المركزية للبنيه الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، المهندسة نرمين نشأت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط،وقطاع الكهرباء، والهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، في إنشاء قواعد البيانات المركزية للمخطط الاستراتيجي للمحافظة، لتشمل النقل البحري وشبكة خطوط السكك الحديدية ومحطاتها وشبكة الطرق الإقليمية التي تربط المحافظة بباقي محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات النقل والطرق ومياه الشرب وأعمال الصرف الصحي بالمحافظة،واستغلالها في التعرف على المؤشرات التنموية، ومساعدة متخذي القرار في وضع الخطط المستقبلية التي تتوافق مع الاحتياجات والزيادة السكانية المحتملة.

كما أكد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة والتنسيق بين كل الهيئات والمؤسسات والمديريات الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة مثل مديرية الطرق، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومركز المعلومات، وشبكات المرافق، وغيرها من الجهات ذات الصلة، لمراجعة وتدقيق بيانات قاعدة معلومات هيئة التخطيط العمراني، وتحديثها بصفة دورية كل 6 أشهر.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الهيئة العامة للتخطيط العمراني قاعدة البيانات التي قامت الهيئة بإعدادها وتدقيقها بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة، وتوزيع شبكة الطرق والكباري والمواقف، ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروعات مياه الشرب ومحطات التحلية، وأعمال الصرف الصحي.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس اتحاد عمال مصر

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس اتحاد عمال مصر

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس اتحاد عمال مصر