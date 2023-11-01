الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مع دخول مصابى فلسطين لمصر.. انطلاق حملة للتبرع بالدم فى الإسماعيلية

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، حملة للتبرع بالدم؛ لدعم المرضى وإنقاذ الأرواح في غزة، وذلك تحت شعار "دم واحد - قلب واحد".

وبدأت فاعلية حملة التبرع بالدم اليوم الأربعاء، ببنك الدم داخل مجمع الإسماعيلية الطبي من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وذلك بالتزامن مع دخول عدد من مصابي فلسطينيين داخل محافظة شمال سيناء لتلقي العلاج.

وقالت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية في بيانٍ لها: "التبرع بالدم يعتبر أحد أهم الأعمال الإنسانية التي يمكن للشخص أن يقوم بها، حيث يسهم في توفير الدم اللازم للمرضى والجرحى والأشخاص الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية".

ودعت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، المواطنين، إلى التبرع بالدم: "ندعوكم للانضمام إلى هذه الحملة الإنسانية والقيام بالتبرع بالدم، فدمك يمكن أن ينقذ حياة إنسان آخر، ولا يتطلب التبرع بالدم سوى بضع دقائق من وقتك، ولكنها يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في حياة الآخرين".

وأضافت: "التبرع بالدم آمن وسهل، ولا يسبب أي أضرار صحية للمتبرع، كما أنه يعتبر فرصة لتقييم صحة المتبرع والتأكد من عدم وجود أي أمراض معدية، لذلك؛ ندعوكم للمشاركة في حملتنا والتبرع بالدم، والمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.. فدم واحد يمكن أن ينقذ حياة واحدة، وقلب واحد يمكن أن يجعل العالم أفضل".

 

دخول المصابين الفلسطينيين

يأتي ذلك فيما شهد معبر رفح البري، اليوم الأربعاء، وصول الدفعة الأولى من المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وفور وصول سيارات الإسعاف التي تقل المصابين من غزة إلى معبر رفح، كان هناك فريق طبي في انتظارهم على المعبر، وبدأ على الفور في التعامل مع الحالات.

وأجرى الأطباء فحصًا شاملًا للمصابين تمهيدًا لتحويلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج وإجراء الجراحات اللازمة، لمن يحتاجون إلى تدخل جراحي.

أما الحالات الطارئة، فجرى التعامل معها على الفور في المستشفى الميداني، فيما تم تحويل عدد من الحالات إلى مستشفيي العريش والشيخ زويد لتلقي العلاج اللازم.

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