بسبب الثأر.. حجز شخصين لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقين

أمرت نيابة المرج، بحجز شخصين لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقين محدثين إصابتهما وعثر بحوزتهما على 3 أسلحة نارية بالمرج، 24 ساعة على ذمة ورود التحريات.

تلقى قسم المرج إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها شقيقين عاملان بمحل- مقيمان بدائرة القسم مصابان بطلقات نارية.

وبالانتقال وسؤالهما قررا بتضررهما من فران- مقيم بدائرة القسم لقيامه بإطلاق أعيره ناريه تجاههما من "طبنجة " كانت بحوزته حال تواجدهما بالمحل عملهما ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، وعللا إقدامه على ذلك لقيامه بالثأر منهما بسبب قيام شقيقهما بالتعدى على شقيقه بالضرب ما أدى لوفاته.