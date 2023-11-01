الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أكتوبر ونوفمبر.. توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2024

السادس الابتدائي
السادس الابتدائي

توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2024، ارتفعت معدلات البحث، بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات واولياء الأمور والمعلمين، عبر محركات البحث جوجل.

توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2024

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول من العام الدراسي الجديد، فإن خطة الدراسة تم تحديدها كالآتي:

توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 رياضيات

منهج شهر أكتوبر إلى الأسبوع الثاني من نوفمبر 2023

المحور الأول: أكتشف ذاتي

الموضوع: عقلي – قدراتي- فكري

نص الاستماع (كن ولا تكن)- قصة ما السر؟- نص معلوماتي (التفكير وسبل النجاح)- شعر (في يوم الشباب إبراهيم ناجي)- نص معلوماتي (أنا ذكي) – نص الاستماع (إصراري سر نجاحي)- نص معلوماتي (فكر وإبداع)، للنصوص

مراجعة عامة- علامات إعراب المفرد والمثنى والجمع بأنواعه- النكرة والمعرفة وبعض أنواع المعارف- الضمير البارز المنفصل والمتصل – الفاعل البارز والمستتر – مراجعة على ما سبق، للقواعد النحوية

مراجعة التنوين – مراجعة الشدة واللام الشمسية، فى الإملاء

كتابة جمل الخط الواردة في الأول من الكتاب، فى الخط

نموذج كتابة مذكرات يومية – نموذج كتابة رسالة – نموذج كتابة حوار، في التعبير الكتابي

منهج الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر إلى نهاية ديسمبر 2023

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المحور الثاني: علاقاتي مع الآخرين

الموضوع: الإستماع- التواصل – آداب الحوار

نص الاستماع (حوار مع المعلمين)- قصة أذناي بخير- نص معلوماتي (فن الاستماع)- شعر (دع الأيام تفعل ما تشاء الإمام الشافعي) نص معلوماتي (الإشارة تواصل)- نص الاستماع (اتصال أم انفصال) – نص معلوماتي (آداب الحديث)، فى النصوص.

الأسماء الخمسة- الخبر المفرد – الخبر الجملة الإسمية- الخبر الجملة الفعلية- الخبر شبه الجملة – كان وأخواتها وأنواع خبرها – إن وأخواتها وأنواع خبرها، فى القواعد النحوية

مراجعة المد بالألف والواو والياء – مراجعة الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، فى الإملاء

كتابة جمل الخط الواردة في الجزء الثاني من الكتاب، فى الخط.

نموذج كتابة سرد وصفي – نموذج كتابة خطبة – نموذج كتابة منشور، فى التعبير الكتابي

صف السادس الابتدائي منهج اللغة العربية توزيع منهج اللغة العربية منهج شهر اكتوبر العام الدراسى الجديد

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