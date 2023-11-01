عمرو القطامي: الاحتلال الإسرائيلي يضرب بكافة القوانين الدولية عرض الحائط

أدان النائب عمرو القطامي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأبرياء من الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها مجزرة مخيم جباليا اليذي راح ضحيته أكثر من 400 شهيد.



6 أطنان متفجرات

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة كبرى حيث قام بإلقاء 6 قنابل إجمالي وزنها 6 أطنان من المتفجرات على مخيم جباليا حيث المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال وهو ما يعد انتهاكا جديدا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أبشع الاعتداءات التي الشعب الفلسطيني الشقيق وسط صمت دولي.



الاحتلال يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا وغيرها من المجازر الآخرى يؤكد أن الاحتلال يضرب بكافة القوانين الدولية عرض الحائط، ويقوم بعمل إبادة جماعية لأهالي القطاع، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي من أجل وقف هذه المجازر ضد المدنيين.

وأكد النائب عمرو القطامي، أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من وقف إطلاق النار في قطاع غزة لحماية المدنيين، وتسعى مننذ اللحظة الأولى للحرب في تقديم كل الجهود لحشد القوى الدولية من أجل دعم القضية الفلسطينية ووقف التصعيد الذي يشهده القطاع، مشيدا بالدور الذي تقوم به مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الشقيق.

يذكر أن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أعلن عن أن المربع السكني الذي استهدفه الاحتلال في جباليا الأكثر اكتظاظًا بالسكان داخل القطاع.

فيما أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن طائرات الاحتلال ألقت 6 قنابل، تزن كل واحدة منها 1000 كجم على مربع سكني في مخيم جباليا فأبادته بالكامل.

وأعلنت المستشفى الاندونيسي سقوط 400 شهيد جراء القصف الاسرائيلي الهمجي.