الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"رعاية المبتكرين والنوابغ" يفتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج تأهيل الباحثين بالجامعات

رعاية المبتكرين والنوابغ
رعاية المبتكرين والنوابغ

 أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي للصندوق أن البرنامج في دورته الثالثة يستهدف الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية المصرية، ممن لديهم ابتكار، ويرغبون في أن يصبحوا رواد أعمال.

وأشار الدكتور ضياء خليل إلى أن هذا البرنامج فرصة مميزة للباحثين؛ للتعرف على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد  (online).

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البرنامج في دورته الثالثة يستهدف الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية المصرية

وأكد الدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الصندوق لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين في الجامعات والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة خضري مدير البرنامج بالصندوق إلى أن آخر موعد للتسجيل في هذا البرنامج هو 23/11/2023 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني:
https://r2e.untapcompete.com/ 
 وفي سياق اخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم الوزارة كافة أوجه الدعم للجامعات المصرية لتحقيق تقدم على مستوى كافة التصنيفات العالمية للجامعات، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد ضمن مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.

رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال الهيئات البحثية والمعاهد بالجامعات

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