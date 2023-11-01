الهلال الأحمر الفلسطينى: سيارات الإسعاف بغزة مهددة بالتوقف عن الخدمة بسبب نقص الوقود

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن سيارات الإسعاف بغزة، مهددة بالتوقف عن الخدمة، بسبب نقص الوقود، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة عن الخدمة بشكل نهائي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن المستشفى خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، لافتة إلى أن المستشفى يعالح نحو 10 آلاف من مرضى السرطان بغزة.