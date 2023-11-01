الشناوى ينافس أونانا وبونو على جائزة أفضل حارس فى إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023.

وحسبما ذكر "كاف" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، يتنافس على نيل الجائزة مع كل من ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب والهلال السعودي، وأندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس منتخب جنوب إفريقيا وفريق صن داونز، وإدوارد ميندي حارس مرمى أهلي جدة السعودي ومنتخب السنغال، وأسامة بنبوت حارس اتحاد العاصمة الجزائري، ويوسف المطيع حارس الوداد المغربي، ودجيجي ديارا حارس مرمى منتخب مالي ونادي يانج أفريكانز التنزاني، وباب مامادو سي حارس منتخب السنغال للمحليين، ونادي رويال بوسو دور البلجيكي، ولاندينج بادجي حارس منتخب السنغال تحت 20 عامًا، ونادي أم صلال القطري.

“كاف” يعود لمنح جائزة أفضل حارس مرمى

وعاد «كاف» لمنح جائزة أفضل حارس مرمى مرة أخرى، حيث كان عصام الحضري آخر من تُوج بها في عام 2008.

وكان «كاف» قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لهذا العام ستقام يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية، وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

كما سيتم أيضًا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب، وسيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.