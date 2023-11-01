الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشناوى ينافس أونانا وبونو على جائزة أفضل حارس فى إفريقيا

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023.

وحسبما ذكر "كاف" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، يتنافس على نيل الجائزة مع كل من ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب والهلال السعودي، وأندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس منتخب جنوب إفريقيا وفريق صن داونز، وإدوارد ميندي حارس مرمى أهلي جدة السعودي ومنتخب السنغال، وأسامة بنبوت حارس اتحاد العاصمة الجزائري، ويوسف المطيع حارس الوداد المغربي، ودجيجي ديارا حارس مرمى منتخب مالي ونادي يانج أفريكانز التنزاني، وباب مامادو سي حارس منتخب السنغال للمحليين، ونادي رويال بوسو دور البلجيكي، ولاندينج بادجي حارس منتخب السنغال تحت 20 عامًا، ونادي أم صلال القطري.

“كاف” يعود لمنح جائزة أفضل حارس مرمى 

وعاد «كاف» لمنح جائزة أفضل حارس مرمى مرة أخرى، حيث كان عصام الحضري آخر من تُوج بها في عام 2008.

وكان «كاف» قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لهذا العام ستقام يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية، وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

 كما سيتم أيضًا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب، وسيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا. 

 

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حفل جوائز الكاف حفل جوائز الاتحاد الإفريقي محمد الشناوي عصام الحضرى

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز فى إياب نصف نهائى الدورى الإفريقى

"تذكرتى" تعلن مواعيد فتح بوابات ستاد القاهرة لمباراة الأهلى وصن داونز

أسرة المذيعة الراحلة سارة حسن تستقبل العزاء من مسجد المشير اليوم

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى مصر

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"